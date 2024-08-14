Bozcaada'da yangın ormana sıçradı!

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde ziraat arazisinde çıkan ve rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını ekipler kontrol altına almak için müdahaleye devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüdü

Yangın saat 11.30 sıralarında Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde ziraat alanında başladı. Yangın rüzgarındda etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bozcaada Belediyesi'nin yanı sıra Ezine, Geyikli ve Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, vatandaşlar da su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.

Yangını ekipler kontrol altına alındı

Çanakkale, Balıkesir ve Edremit'ten havalanan hava araçları yangına havadan müdahaleye başladı. Yangına havadan 3 uçak, 3 helikopterle müdahale edildi. Karadan ise arazözler, ilk müdahale araçları, su ikmal araçları, itfaiye ve orman personeliyle yangını söndürme çalışmaları devam etti. Yangın ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonrası saat 16.45 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 12 hektar orman, 18 hektar ziraat alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.