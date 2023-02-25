Bozdağ: Haksız kazançla ilgili yeni bir yaptırım uygulamasına geçeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı, 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 184'ü tutuklandı." dedi.

Bozdağ, Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'le ilgili verilmiş bir gizlilik kararı bulunmadığını, tüm soruşturmaların gizlilik kararı alınmadan yürütüldüğünü söyledi.

Bozdağ, "Deprem döneminde yaşanan sıkıntılardan istifade ederek haksız kazanç elde etmek isteyenlerle ilgili yeni bir yaptırım uygulamasına geçeceğiz." diye konuştu.

Bakan Soylu ise, "Fahiş kira artışları, deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeğidir. Bu bizi üzmektedir, elbette devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz." açıklaması yaptı.

Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremler konusunda, "Uluslararası bir alarm verdik, uluslararası yardım istediğimiz yerde kendi askerimiz, jandarmamız, polisimiz zaten teyakkuz halinde." ifadelerini kullandı.