Bozdağ: Pahalılıklar, bazı sıkıntılarımız var ama ekonomik bir kriz yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da partisinin Siverek İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Pazar günü tüm ülkenin sandık başına giderek "Türkiye Yüzyılı'nın ilk başkanı"nı seçeceğini anımsatan Bozdağ, milletin, 14 Mayıs'ta ortaya koyduğu iradenin parlamentoda salt çoğunluğu Cumhur İttifakı'na verdiğini ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen yüzde 49,52 oyla da 28 Mayıs'ta kimi seçeceğine işaret ettiğini söyledi.

Bozdağ, seçimlerden önce tüm vatandaşların milletvekili ve cumhurbaşkanı adaylarını dinleyerek 14 Mayıs'ta kararını verdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Şimdi iki adayla seçime gidiyoruz. 28 Mayıs'ta nihai kararımızı vermiş olacağız, vereceğimiz kararla Türkiye'nin, Siverek'in, Şanlıurfa'nın ve milletimizin geleceğini 5 yıl kime emanet edeceğimize karar vermiş olacağız. Soru şu? Türkiye'nin geleceğini Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye mi emanet edeceğiz, yoksa Sayın Kılıçdaroğlu'na mı emanet edeceğiz? Millet bu iki sorudan birine 'evet' diyecek. Karar sizin. Elbette hepimizin olup biteni değerlendirirken, adayların yaptıklarına bakmamız, hayat hikayelerine ve tutarlılıklarına bakmamız, milletin önüne koyduğu mesajlara, taahhütlere bakmamız son derece önemlidir."

Bekir Bozdağ, 28 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen desteğin artarak devam edeceğine inandığını söyleyerek, Türkiye'nin emin ellere emanet edileceğini belirtti.

Bozdağ, şu görüşleri dile getirdi:

"Ben şimdi Yeşil Sol Partiye oy verenlere, ben hür irademle oy kullanıyorum, benim hepinize itirazım var diyeceğine ve deme cesareti göstereceğine, o yüzden bizi aldatana satana değil mertçe, netçe ortaya fikirlerini koyan Erdoğan'a ben giderim deyip mesaj vereceğine inanıyorum. Hiç kimse, milletin evlatlarının oylarını cebinde keklik görme hakkı yoktur. Bunlar onu yapıyor. Biz gittik o da gelsin, biz şunu yaptık, o da yapsın. Yahu benim oyum senin cebinde mi? Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz diyen bu zihniyete, ben sandığa gönüllü giderim, gönüllü de istediğimi seçerim diyecektir."

Bozdağ, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Pazartesi kıyamet kopacakmış, ya diyorum ki sizin ağababalarınız Türkiye'de kıyameti koparmak için sadece bir gün değil, günlerdir uğraş veriyorlar. Mademki pazartesi kıyamet kopacak, bu kıyameti cuma günü koparsalar da sandıkta millet gidip size oy verse, sizin de lehinize olsa daha iyi olmaz mı? Erdoğan'a oy verirseniz pazartesi ekonomi şöyle olacak, böyle olacak. Cuma günü yapın madem, o kadar eminsiniz iki gün öne çekin. Ekonomi akla takla olsun, vatandaş da sandığa gittiği zaman Kılıçdaroğlu'nu o zaman tercih edebilir. Niye pazartesiyi bekliyorsunuz? Niye salıyı bekliyorsunuz? Bu ekonomiyi akla takla edecek güçler ellerinde öyle imkan varsa öyle kudret varsa size destek mahiyetinde niye bunu cuma ve öncesi yapmıyor? Siz milleti tehdit ediyorsunuz, milleti korkutuyorsunuz. Türkiye'nin ekonomisine darbe vuruyorsunuz. Yalan söylüyor. Türkiye'nin ekonomisi, dıştan-içten gelen her türlü saldırıya karşı dirençli bir ekonomidir. Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi, Suriye'deki iç çatışmalar, Irak, Libya, etrafımız yangın yeri gibi dikkat edin. Bütün bunların içerisinde Türkiye'nin ekonomisi Allah'ın izniyle dimdik ayakta. Pahalılıklar, bazı sıkıntılarımız var ama ekonomik bir kriz yok bu ülkede, olmayacaktır. Çünkü bu ekonominin direncini bir dünya bozamadı, yalanlar, iftiraları bozamadı, ayın 28'inden sonra da bu iftiracıların hepsi hizaya geçecek. Bambaşka bir dili Kılıçdaroğlu gibi onlar da kullanacaktır. AB'sinden ABD'sine uluslararası medyanın 14 Mayıs'tan sonra nasıl dil değiştirdiğini hep gördünüz. Ayın 28'inde bu millet Erdoğan dediği zaman Biden'dan Macron'una hepsi tebrik telefonu için kuyruğa girecek."