Bozdağ'dan İmamoğlu'nun mitingine yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde uğradığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Adli tahkikatın başlatıldığını söyleyen Bozdağ, "Gözaltı kararları verilmiş durumda. Süreç hem başsavcılığımız hem adli kolluk tarafından takip ediliyor. Şu anda gözaltında olanlar var." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun dünkü Erzurum mitinginde taşlı saldırı düzenlenmiş, seçim otobüsünün de hasar aldığı olaylar sonrası bazı vatandaşlar da yaralanmıştı.