Bozdoğan-14 operasyonlarında 94 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bozdoğan-14 operasyonlarında 94 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonlarla ilgili şu bilgileri veri:

"Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir’de düzenlenen “BOZDOĞAN-14” operasyonlarında şüphelilerin, İzmir’de gerçekleştirilen Nevruz Etkinliğinde suç unsuru oluşturan bölücü terör örgütü lehine slogan attıkları, sözde flaması olan bez parçalarını taşıdıkları, geçmiş dönemlerde bölücü terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyale el konuldu."