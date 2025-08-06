Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş kaza geçirdi
Niğde Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş'ın (55) kullandığı otomobil, Niğde-Çiftlik kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Çelikbaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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