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Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş kaza geçirdi

Niğde Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
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Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş kaza geçirdi
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Edinilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş'ın (55) kullandığı otomobil, Niğde-Çiftlik kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Çelikbaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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