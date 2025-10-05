Bozuk balığı iade etmek isteyen adam çipurayla darp edildi

Eskişehir Yenidoğan Mahallesi’ndeki semt pazarına iş çıkışı alışverişe giden 41 yaşındaki Çetinkaya, 300 liraya çipura satın aldı. Eve götürdüğü balığın bozuk olduğunu fark eden Çetinkaya’nın eşi, durumu hemen bildirdi.

Pazara geri dönerek çipurayı iade etmek isteyen Çetinkaya’nın iddiasına göre, balıkçı adamı rencide etti ve parasını geri vermedi. Sitem ederek balığı tezgahta bırakan Çetinkaya dükkandan ayrıldı. Ancak bu sırada balıkçılar adamın peşine düştü ve tezgahta bırakılan çipurayla Çetinkaya’yı darp ederek parmağını kırdı.

Balıkla dövülen Çetinkaya davacı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“İndim aşağıya ve ‘Sizin balığınız kokuyor’ dedim. Balığı kokladılar ve ‘Bunun neresi kokuyor?’ diye burnuma dayadılar. ‘Sen ne yapıyorsun? Ben müşteriyim, bana böyle davranamazsın’ diye tepki gösterdim. ‘Bu balık kokmuyor’ diyerek etrafımı çevirdiler. Ben de ‘Bu balık kokuyor. Çocuğum yeseydi ya da zehirlenseydik, bu balık mı daha önemli? İnsan sağlığıyla oynuyorsunuz’ dedim. Bunu söyleyince bana ‘Ya alacaksın ya tezgaha koyacaksın’ dediler. ‘Peki, tezgaha koyun, isteyen alır’ diyerek balıkları orada bıraktım.”

Çetinkaya başka balıkçıya doğru yöneldiğini belirterek şöyle devam etti:

Çetinkaya, “Diğer balıkçının önünde balıklarımı alırken, tartıştığım esnaf kalabalık bir şekilde geldi. Omuzumdan tutup geri çekti ve suratıma doğrudan balığı fırlattı. Ardından bana yumruk atmaya kalktılar. Kalabalık ellerinde bıçaklarla, ellerinde sopa ve balıkla saldırdı. Balığı özellikle suratıma, burun bölgeme vurdu.” dedi.