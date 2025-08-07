BTK: 44 sahte e-imza tespit edilip iptal edildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), son dönemde kamuoyunun gündemine gelen sahte elektronik imza (NES – Nitelikli Elektronik Sertifika) vakalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, ilgili adli sürecin bir üniversitenin şikâyeti üzerine başlatıldığı ve teknik tespitlerin BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

44 sahte imza tespit edildi

BTK, yürütülen çalışmalar neticesinde ilk olarak 35, devam eden incelemelerle birlikte toplam 44 sahte e-imza tespit edildiğini ve bu sertifikaların iptal edildiğini bildirdi. Açıklamada, sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmalarının güçlendirildiği ve elektronik imza sisteminde daha sağlam önlemler alındığı vurgulandı.

BTK, elektronik imza sahibi tüm vatandaşlara T.C. kimlik numaralarına kayıtlı mobil telefonları üzerinden bilgilendirme mesajı gönderildiğini duyurdu. Söz konusu mesajlarda, elektronik sertifikaların E-Devlet Kapısı üzerindeki “Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama” hizmeti aracılığıyla kontrol edilebileceği ifade edildi.

Vatandaşların, adlarına tanımlı elektronik imzaları https://www.turkiye.gov.tr/btv-elektronik-imza-sertifikalari-sorgulama adresinden sorgulayabilecekleri hatırlatıldı.