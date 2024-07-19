BTK'dan açıklama: Küresel teknik sorun siber saldırı kaynaklı değil

BTK'dan küresel teknik sorunla ilgili yapılan açıklamada "Yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı, kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildi" denildi.

BTK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır.

Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME’lerimiz ile paylaşılmıştır.

Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz."

Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır.



Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği… pic.twitter.com/wSshjh5ib8 — BTK (@BTKbasin) July 19, 2024

Ulaştırma Bakanı'ndan açıklama: Siber saldırı sözkonusu değil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da "Bir siber saldırı söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, "İlgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. Buradaki aksaklıkların önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur. Bunun tekerrür etmemesi için gerekli önlemleri planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. Bir siber saldırı söz konusu değildir." dedi.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi: 'Aksaklık siber saldırı kaynaklı değil'

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), dünyada yaşanan internet sorununun siber saldırı kaynaklı olmadığını ve soruna ilişkin çözüm önerilerinin Some İletişim Platformu (SİP) üzerinden paylaşıldığını açıkladı.

Dünya genelinde birçok kurumun ve firmanın etkilendiği internet sorunu ve siber aksaklık için çalışma yürüten USOM, sorunun siber saldırı kaynaklı olmadığını bildirdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte, çözüm önerileri SİP üzerinden tüm SOME'lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz” denildi.