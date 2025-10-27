  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. BTK'dan deprem açıklaması: Operatörlerimizde herhangi bir kesinti olmadı
Takip Et

BTK'dan deprem açıklaması: Operatörlerimizde herhangi bir kesinti olmadı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından bölgede iletişimde herhangi bir kesinti yaşanmadığı, ancak baz istasyonlarında trafikte artış gözlendiği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BTK'dan deprem açıklaması: Operatörlerimizde herhangi bir kesinti olmadı
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) da bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bilgi Teknolojileri Operasyon Merkezinin, operatörlerimizden aldığı raporlar, bölgemizde bulunan baz istasyonlarında trafikte bir artış olmakla birlikte iletişimde herhangi bir kesinti olmadığını göstermektedir. İletişim ihtiyacının ani artışlarında, internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılması iletişimin aksamaması açısından büyük önem taşımaktadır" denildi.

Gündem
Balıkesir depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: Bu horst parçalanıyor
Balıkesir depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: Bu horst parçalanıyor
Now TV canlı yayınında depreme yakalandılar
Now TV canlı yayınında depreme yakalandılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
Prof. Dr. Tüysüz: Deprem Nagazaki’ye atılan atom bombasıyla eşdeğerde
Prof. Dr. Tüysüz: Deprem Nagazaki’ye atılan atom bombasıyla eşdeğerde
Ahmet Ercan saatler önce Sındırgı'yı bu sözlerle uyarmıştı (VİDEO)
Ahmet Ercan saatler önce Sındırgı'yı bu sözlerle uyarmıştı (VİDEO)
Prof.Dr. Şener Üşümezsoy'dan Balıkesir depremi açıklaması
Prof.Dr. Şener Üşümezsoy'dan Balıkesir depremi açıklaması