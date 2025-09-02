BTP Genel Başkanı Baş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 Eylül 'de hakim karşısına çıkıyor

  1. Ekonomim
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Takip Et

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan davada yargılanmasına, 4 Eylül Perşembe günü başlanacak. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava saat 10:00’da yapılacak.

Dokuz aydır yurt dışı yasağı ve haftalık imza atma tedbiri uygulanıyor

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, partisinin bir etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Baş, ocak ayında, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, Sulh Ceza Hakimliği de Baş hakkında "her hafta pazartesi günü imza yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı" adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hüseyin Baş'ın "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

