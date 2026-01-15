BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş beraat etti

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında açılan davada yeni bir duruşma yapıldı.

Baş’ın katılmadığı duruşma, İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada Hüseyin Baş’ı temsilen avukatları Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Lütfullah Önder ve Ahmet Erimhan, mahkemeye son savunmalarını sundu.

Hüseyin Baş hakkında 'beraat' kararı

Yaklaşık bir saat süren duruşmanın ardından mahkeme başkanı, Hüseyin Baş hakkında beraat kararı verdi. Kararın ardından açıklama yapan Prof. Dr. Ümit Kocasakal, beraat kararının, ifade özgürlüğü ve hukuk devleti ilkeleri açısından önemli olduğunu vurguladı. Lütfullah Önder ise davanın başından itibaren hukuki dayanağının bulunmadığını, kararın, hukukun üstünlüğünün bir göstergesi olduğunu ifade etti.