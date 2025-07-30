BTP lideri Baş'ın İmamoğlu ve Altaylı talebi ikinci kez reddedildi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Av. Hüseyin Baş, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gazeteci Fatih Altaylı’yla görüşmek için Adalet Bakanlığı’na yaptıkları ikinci başvuruya da yanıt alamadı.

İlk olarak geçtiğimiz hafta için talepte bulunan Baş, yanıt verilmemesi üzerine 28 Temmuz Pazartesi günü için ikinci kez Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Ancak bu talep de yanıtsız kaldı.

Cumhuriyet’e konuşan Avukat Baş, “Bir kez daha yanıt alamamamız üzerine genel sekreterimiz Adalet Bakanlığı ile temasa geçti. 'Bu yanıtsızlıktan ne anlamalıyız?' sorumuzdan bir süre sonra ise Adalet Bakanlığı Özel Kalemi kendisini arayarak “Yanıt vermiyorsak yanıtımız olumsuzdur” demiş” ifadelerini kullandı.

"Bakanlık yanıt verme gereği bile duymadı"

“Böyle bir muamele başka bir siyasi parti liderine yapıldı mı, bilmiyorum” diyen Baş, “Avukat olarak görüşebileceğim halde Bakanlığın prosedürüne uyarak, siyasi parti genel başkanı olarak siyasi tutuklularla görüşmek istedim. Bakanlık yanıt verme gereği bile duymadı. Keyfi karar verenler bilmelidir ki bu keyfiyet, döner dolaşır sonrasında kararı verenlerin keyfini kaçırır. Hiçbir engelleme bizi yıldıramayacak.” dedi.

Yurtdışı yasağı bulunuyor

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” iddiasıyla hazırlanan iddianamede Baş’ın 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümlerinin uygulandığı Baş, ilk olarak 4 Eylül’de hakim karşısına çıkacak.