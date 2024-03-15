Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 15 Mart 2024 cuma TV yayın akışı listesi!
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 15 Mart cuma TV yayın akışı...
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Kanal D yayın akışı 15 Mart 2024
- 06:45 - Küçük Ağa
- 08:00 - M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti
- 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 - Camdaki Kız
- 12:30 - Arda’nın Ramazan Mutfağı
- 13:15 - Gelinim Mutfakta
- 16:00 - Aşk ve Umut
- 17:30 - Arka Sokaklar
- 18:40 - Kanal D Ana Haber
- 20:00 - Arka Sokaklar
- 00:15 - Taş Kağıt Makas
- 02:30 - Poyraz Karayel
- 03:35 - M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
Show TV yayın akışı 15 Mart 2024
- 08:00 - Bu Sabah
- 10:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 - Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 - Show Ana Haber
- 20:00 - Güldür Güldür Show
- 00:15 - Sandık Kokusu
- 03:00 - Bahar
- 05:30 - Yeni Gelin
ATV yayın akışı 15 Mart 2024
- 06:20 - Mevlid ve Süleyman Çelebi
- 06:50 - Kuruluş Osman
- 08:00 - Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 - ATV Gün Ortası
- 14:00 - Mutfak Bahane
- 16:00 - Esra Erol’da
- 18:50 - ATV Ana Haber
- 19:05 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20:00 - Ateş Kuşları
- 00:20 - Kardeşlerim
- 02:45 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
Star TV yayın akışı 15 Mart 2024
- 07:00 - Erkenci Kuş
- 09:45 - Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 - Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
- 16:15 - Söz
- 18:15 - Star Ana Haber
- 19:00 - Yalı Çapkını
- 20:00 - Yalı Çapkını
- 00:30 - Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
- 02:30 - Aramızda Kalmasın
- 04:00 - Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
- 06:00 - Söz
TRT 1 yayın akışı 15 Mart 2024
- 06:45 - Benim Adım Melek
- 09:00 - Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 - Karaağaç Destanı
- 16:40 - Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
- 18:15 - Ramazan Sevinci
- 19:25 - Ana Haber
- 19:55 - İddiaların Aksine
- 20:00 - Karaağaç Destanı
- 23:45 - Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 01:00 - Karaağaç Destanı
- 03:00 - Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
- 04:10 - Sahur Bereketi
TV8 yayın akışı 15 Mart 2024
- 06:00 - Dizi
- 07:15 - 8’de Sağlık
- 08:30 - Aramızda Kalmasın
- 11:15 - Survivor All Star 2024
- 11:45 - Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
- 14:00 - Survivor Ekstra
- 16:00 - Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 - Çarkıfelek
- 22:45 - Cevap Ver Türkiye
- 00:30 - Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
- 02:30 - Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 04:30 - Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
Now TV yayın akışı 15 Mart 2024
- 08:00 - İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 - Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 - Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
- 12:45 - Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
- 13:45 - En Hamarat Benim
- 16:30 - Gaddar
- 19:00 - Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
- 20:00 - Gaddar
- 23:30 - Orta Sayfa
- 01:30 - Korkma Ben Yanındayım
- 04:00 - Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
- 06:00 - İnadına Aşk