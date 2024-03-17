Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 17 Mart 2024 pazar TV yayın akışı listesi!
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 17 Mart pazar TV yayın akışı...
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TRT1 yayın akışı 17 Mart 2024
- 06:45 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 09:00 Kara Ağaç Destanı
- 11:45 Enine Boyuna
- 13:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
- 18:15 Ramazan Sevinci
- 19:25 Ana Haber
- 20:00 Teşkilat
- 00:15 3'te 3
- 01:35 Kara Ağaç Destanı
- 02:55 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
- 04:05 Sahur Bereketi
SHOW TV yayın akışı 17 Mart 2024
- 08:00 Adile Teyze
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 İbo ile Güllüşah
- 15:00 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Bizim Aile
- 22:15 Gerzek Şaban
- 23:45 Sandık Kokusu
- 03:00 Kızılcık Şerbeti
ATV yayın akışı 17 Mart 2024
- 06:45 Kuruluş Osman
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Shannon'un Gökkuşağı - Yabancı Sinema
- 11:40 Dizi Tv
- 12:40 Kardeşlerim
- 15:40 Kuruluş Osman
- 18:50 atv Ana Haber
- 19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 00:20 Ateş Kuşları
- 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
NOW yayın akışı 17 Mart 2024
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Merve Yıldızım İle Benden Söylemesi
- 13:00 Yabani
- 14:45 Kirli Sepeti
- 16:30 Korkma Ben Yanındayım
- 19:00 Gülbin Tosun İle Now Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Kirli Sepeti
- 00:15 Kızıl Goncalar
- 03:00 Yaz Şarkısı
- 04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
Kanal D yayın akışı 17 Mart 2024
- 06:45 Yabancı Damat
- 08:30 Konuştukça
- 09:30 Set Ekstra
- 09:45 Magazin D Pazar
- 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
- 13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 14:30 Üç Kız Kardeş
- 16:30 Taş Kağıt Makas
- 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Yargı
- 00:15 İnci Taneleri
- 02:45 Poyraz Karayel
- 03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV yayın akışı 17 Mart 2024
- 08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
- 09:00 Sakla Beni
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahne ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 Yalı Çapkını
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:30 Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema
- 02:00 Aramızda Kalsın
- 04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
TV8 yayın akışı 17 Mart 2024
- 08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
- 09:00 Kırmızı Oda
- 10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
- 14:15 Cevap Ver Türkiye
- 16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm
- 20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
- 00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan
- 01:30 0 Futbol
- 02:30 Son Karar
- 03:30 Gazete Magazin
- 05:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan