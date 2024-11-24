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Bu çiçeği koparmanın cezası 387 bin lira! jandarmanın koruması altında

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, yağmurlar sonrası 15 günlük sürede açan Sultan Çiğdemi çiçeği jandarma ekipleri tarafından kontrol edilirken, çiçeği koparmanın cezasının ise 387 bin 141 lira olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
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Bu çiçeği koparmanın cezası 387 bin lira! jandarmanın koruması altında
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca Koçarlı Mersinbelen sınırları içerisinde yetişen endemik bitki türünden Sultan Çiğdemi (Crocus Nerimaniae-Yayılış alanı Yunan adaları olan) koparılması ve zarar verilmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunun madde 20 K bendi gereğince 387 bin 141 lira idari para cezası olduğu hususunda vatandaşlara yönelik olarak gerekli bilgilendirme yapıldı.

Yılda sadece 15 gün açıyor

Sultan Çiğdemi bitkisi çiçeklenme dönemi olan sonbaharda ilk yağmurla sadece 15 gün açtığı ifade edildi. Endemik bitki türlerinin korunmasına yönelik bilgilendirme ve koruma faaliyetlerinin jandarma ekipleri tarafından devam edeceği öğrenildi.

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