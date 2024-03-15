Bu hafta sonu ne sınavı var? 16-17 Mart sınav takvimi!

Bu hafta sonu ne sınavı var?

Bu hafta sonu ÖSYM tarafından 2 sınav gerçekleştirilecek. 17 Mart Pazar günü 2024-TUS 1. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavları yapılacak.

TUS Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2024-TUS 1. Dönem

STS Tıp Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem

2024-TUS 1. Dönem Sınavı ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 7 Mart 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2024-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 1. Aşama Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2024-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 2. Aşama Sınavı için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.