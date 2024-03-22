Zeynep Aktaş yazdı... Bu hisselerin yıldızı parladı: Kârlılıkları artacak

Bu hafta Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin haberleri dikkat çekti. Netaş’tan Aselsan’a, Peker GMYO’dan Agrotech Teknoloji’ye kadar pek çok şirket, yenilikçi adımlar ve stratejik iş birlikleriyle gündeme geldi.

Netaş, Türk Telekom ile gerçekleştirdiği yeni anlaşma ile LTE Router satışı yaparak gelirlerini artırmayı hedefliyor. Bu adım, şirketin ürün ve hizmet kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilse de, kârlılık noktasında henüz istenilen düzeye ulaşamamış durumda. Şirketin 2023 dokuz aylık döneminde zarar etmeye devam ettiği gözlemleniyor.

Aselsan, Milli Savunma Bakanlığı ile 556 milyon dolar değerinde bir askeri ekipman tedarik sözleşmesi imzaladı. Anlaşma, Aselsan’ın savunma teknolojileri alanındaki yetkinliğini ve stratejik önemini bir kez daha kanıtlıyor. Şirketin 2023 dokuz aylık finansal sonuçlarında %80,88’lik bir hasılat artışı ve %69,22’lik bir kâr artışı göze çarpıyor.

Peker GMYO ise Almanya, Düsseldorf’taki Nordstern Projesi için önemli bir adım attı. Projenin ticari alanının büyük bir kısmının Hyatt grubu ile kiralanması için görüşmelere başlandığı duyuruldu. Bu işbirliği, şirketin Almanya’daki konumunu güçlendirecek ve gelecekteki kiralama faaliyetlerine olumlu katkı sunması bekleniyor.

Agrotech Teknoloji, yerel çiftçilerle 96 bin ton domates üretimi için sözleşme imzaladı. Bu hamle, sürdürülebilir tarım uygulamalarını ve yerli üretimi destekleme çabalarını ön plana çıkarıyor. Şirketin bu iş birliğiyle yerli tohum geliştirme ve tarımsal teknoloji alanlarında ortak çalışmalar yapması bekleniyor.

Bu hafta ortaya çıkan diğer önemli gelişmeler arasında Jantsa’nın %693,25’lik bedelsiz sermaye artırımı ve Borlease Otomotiv’in Schindler Türkeli Asansör ile araç kiralama anlaşması da yer alıyor. Bu gelişmeler, şirketlerin stratejik pozisyonlarını güçlendirme ve genişleme hedeflerine katkı sağlamakta.

NETAŞ

Satış geliri artıyor. Zarar ise azalsa da devam ediyor. Bakalım yıl sonunda ne olacak

Netaş, Türk Telekom ile yeni bir anlaşma yaptı. Şirket, Türk Telekom'dan 2.115.000 dolar tutarında LTE Router siparişi aldı. Tutar güncel kurdan 68,6 milyon TL’ye denk geliyor. Sipariş, Netaş'ın cirosuna olumlu yönde katkı sunacak.

Netaş’ın Türk Telekom gibi sektörün önde gelen bir şirketle iş ilişkisi içerisinde olması olumlu. Bu durum Netaş'ın ürün ve hizmetlerinin kalitesini ve güvenilirliğini gösterirken satış gelirlerini artırmaya olanak veriyor. Ancak buna rağmen kâra geçme noktasında zorlanıyor. Son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde azalsa da zarar sürdü. Dönem sonu zararı 14,8 milyon TL oldu.

ASELSAN

Güçlü anlaşmalara imza atıyor. Son anlaşması 556 milyon dolar tutarında

Aselsan, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan askeri ekipman tedariki için 556.500.000 dolar değerinde bir sözleşme imzaladı. Tutar güncel kurdan 18 milyar TL’ye denk geliyor. Anlaşma cirosuna katkıda bulunurken aynı zamanda TSK’nın operasyonel kapasitesini artıracak.

Anlaşma, Aselsan’ın savunma teknolojileri alanındaki yenilikçi çözümlerini ve gelişmiş askeri ekipman üretim kabiliyetini de bir kez daha gösteriyor. Sunduğu çözümlerle stratejik bir rol üstlenen şirket, son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde hasılatını %80,88 oranında artırırken dönem sonu kârı %69,22 artarak 9,8 milyar TL’ye yükseldi.

PEKER GMYO

Almanya’daki projesi için görüşmeler başladı. Anlaşma olursa Almanya’da kiracıları olacak

Peker GMYO, Almanya, Düsseldorf’daki Nordstern Projesi ile alakalı görüşmelere başladı. Şirketin %100 iştiraki Nordstern Düsseldorf bünyesinde yer alan projede, toplam inşaat ve kiralanabilir alan 62.000 metrekare.

Projede öngörülen 23.000 metrekare kiralanabilir ticari alanın 21.500 metrekarelik kısmı Hyatt grubu ile Hyatt House markası altında “boarding house” olarak kiralanması için görüşmelere başlandığı belirtildi. Şirket “boarding house” ifadesinden neyi kast ettiğine ise açıklık getirmedi. Bu kavram daha ziyade öğrenciler ya da çalışanlara yönelik uzun süreli eşyalı ev kiralama hizmetiyle alakalı bulunmakta.

GRAİNTURK TARIM

İştiraki taşeronların parasını aldığı kredi ile ödedi. İlk elektrik üretimine ise haziran ayında başlanacak

Graınturk Tarım, %49 iştiraki Ral Enerji devam ettirdiği Viranşehir’deki YEKA GES-4 kapsamındaki GES yatırımı için önemli bir finansal adım attı. Vakıflar Bankası tarafından tahsis edilen 55.000.000 dolar limitli kredinin ilk dilimi kullanıldı. Alınan kredi ile tedarikçi firmalara ödemeleri yapıldı.

Alınan kredinin ilk yılı ana para ödemesiz 7 yıl vadeli. Söz konusu kredi iştirakin likidite ihtiyacını karşılarken yapılmakta olan santral yatırımını gerçekleştirmede önemli bir boşluğun doldurulmasına olanak verdi. Açıklamada projenin önümüzdeki haziran ayında ilk elektrik üretimine başlayacağı ifade edildi. Bu yatırımın, bölgesel ve ulusal enerji arzına katkı sağlayacak.

AKFEN ENERJİ

Önce kapasite artışı, sonra enerji depolama tesisi yapacak. Maliyeti de getirisi de yüksek

Akfen Yenilenebilir Enerji, önümüzdeki üç yıla ilişkin yatırım programını iki aşamada tamamlamayı planlıyor. İlk aşamada Hibrit GES, RES kapasite artışı ikinci aşama ise depolamalı üretim tesislerinden oluşan yeni yatırımlar. Programın şirkete yaklaşık 65 milyon dolar FAVÖK katkısı sağlaması bekleniyor.

Birinci aşamada yer alan hibrit GES ve RES ek kapasite artış yatırımlarının Haziran 2025'te tamamlanması planlanırken maliyeti yaklaşık 150-165 milyon dolar olarak öngörülüyor. Bu kısmın FAVÖK’e katkısının yaklaşık 26 milyon dolar olması bekleniyor. İkinci kısım olan elektrik depolama tesis yatırımları 2027 sonuna kadar tamamlanacak.

BORLEASE OTOMOTİV

Yeni müşteriyle anlaşmaya vardı. Bu yılın cirosuna katkısı 29,5 milyon TL olacak.

Borlease Otomotiv, uzun dönem araç kiralama hizmetliyle alakalı olarak Schindler Türkeli Asansör ile anlaşmaya vardı. Anlaşma gereği 168 adet araç toplamda 119.500.000 TL’ye uzun dönem kiraya verilecek.

Sözleşme kapsamında mart ayından itibaren teslimatla başlanacak. Anlaşma, şirketin 2024 yılı kiralama cirosuna yaklaşık 29.522.500 TL katkıda bulunacak. Ayrıca, 36 aylık sözleşme süresi boyunca toplam kiralama cirosuna yaklaşık 151.830.000 TL etki yapması öngörülüyor. Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde hasılatını 1,68 milyar TL olarak gerçekleştirirken dönem sonu kârı %6,85 artarak 364,8 milyon TL oldu.

ARD BİLİŞİM

İştiraki 21,5 milyon liralık anlaşmaya imza attı. Kendisinin dokuz aylık satışları 607 milyon TL

ARD Bilişim'in %51 bağlı ortaklığı Signum Teknoloji, Turkcell Dijital İş Servisleri ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Varılan anlaşma, İstanbul Finans Merkezi tesis yönetim yazılımı ve hizmeti ile ilgili. Sözleşmenin bedeli KDV hariç 21.456.460 TL olarak belirlendi.

ARD Bilişim, son üç yılda gelir ve kârda kayda değer bir büyüme sergiledi. Son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde de gelir ve kârdaki büyüme devam etti. Hasılattaki %124,86 oranındaki artışa bağlı olarak dönem onu ana ortaklık kârı %152,75 artarak 379,26 milyon TL’ye çıktı. Hissenin fiyatı ise son bir ayda gelen kâr satışlarının etkisi ile geriliyor.

FORD OTOSAN

Dolaylı iştirakine 435 milyon euroluk kredi çıktı. İki yıl içinde kullanabilecek

Ford Otosan'ın yüzde 100 bağlı ortağı Ford Otosan Netherlands’ın bünyesindeki Ford Otosan Romania 435 milyon Euro tutarında kredi alacak. Kredi dolaylı iştirakin Craiova Fabrikası'nda devam eden tesis, araç ve mühendislik yatırım projelerinin finansmanı için kullanılacak.

Sendikasyon kredisi 10 ayrı finans kuruluşu tarafından karşılanacak. Faiz oranı yıllık euribor + %3 olarak belirlenirken 15 Mart 2026’ya kadar kullanılabilecek. Söz konusu finansman, iştirakin yatırımını desteklerken üretim kapasitesini artırmasına imkân verecek. Bu durum firmanın Romanya'daki operasyonlarını genişletme planlarının bir parçası olarak değerlendirilmeli.

AGROTECH TEKNOLOJİ

Teknoloji şirketi domates üretimi için çiftçilerle iş birliğine gidiyor. Amaç yerli tohumu geliştirmek.

Agrotech Teknoloji, Manisa, İzmir ve Konya'daki yerel çiftçilerle toplamda 96 bin ton domates üretimi için sözleşme imzaladı. İşbirliği, tarımda dışa bağımlılığı azaltma ve yerli üretimi destekleme amacına hizmet edecek. Çalışma aynı zamanda yerli tohum geliştirme ve tarımsal teknoloji alanlarında ortak çalışmaları hedefliyor.

Bu anlaşma, Agrotech Teknoloji'nin yerel üretimi destekleme ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını genişletme çabası içinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte şirket bu anlaşmada ne tür bir görev ya da katkı sunacağına dair ek bir açıklamada bulunmadı.

JANTSA

Halka arzdan bu yanA ikinci bedelsizi olacak. Sermayesini yüzde 693 artıracak

Jantsa, sermayesini güçlendirmek amacıyla bedelsiz sermaye artırımına gidiyor. Mevcut 88.245.000 TL olan sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %693,25 artırarak 700.000.000 TL’ye yükseltecek. İşlemlerin tamamlanabilmesi için SPK’ya gerekli başvuruyu yaptı.

Gerçekleştirilecek sermaye artırımı, Jantsa’nın mali yapısını güçlendirirken rekabetçi konumunu da artırmaya katkıda bulunacak. Ağustos 2012’den bu yana borsada işlem gören şirket, halka arzdan bu yana düzenli nakit temettü ödemesinde bulunuyor. Bundan önce de 2021 yılında %695 bedelsiz sermaye artırımına gitmişti.