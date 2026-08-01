Bu tarihlere dikkat... Eyyam-ı bahur sıcakları vuracak

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Türkiye genelinde genellikle ağustosun ilk haftası başlayan eyyam-ı bahur sıcakları kendini hissettirerek bunaltacak.

Özellikle Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar ve İstanbul'da yüksek nemin yol açacağı bunaltıcı hava koşullarıyla karşı karşıya kalacak.

Geçtiğimiz yıl sıcaklık rekorlarının kırılmasına neden olan eyyam-ı bahurun bu yılda etkili olması bekleniyor.

Sıcak hava dalgasının Türkiye'nin doğusuna Arap Yarımadası'ndan, batısına ise Afrika üzerinden gelecek.

3 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da sıcaklıkların 30, 4 Ağustos Salı günü ise sıcaklıkların 32 dereceye çıkması beklenirken Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerine, çarşambadan itibaren tüm Türkiye'de normalin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor.