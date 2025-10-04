Bu tesiste para geçmiyor! Çorbadan kahvaltıya her şey ücretsiz

  1. Ekonomim
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan tesiste para geçmiyor. Çaydan çorbaya, kahvaltıdan ata binmeye kadar her şey ücretsiz hizmete sunuluyor. "Burada para geçmez" yazılı tabelalarla dikkat çeken mekân uğrak yeri oldu.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hayırsever Remzi Asal tarafından yaptırılan ve "para geçmeyen tesis" olarak bilinen mekân, sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri oldu. Çaydan çorbaya, kahvaltıdan sıcak yemeğe kadar tüm hizmetlerin ücretsiz olduğu tesis, hem yolcuların hem de Siverek halkının ortak buluşma noktası haline geldi.

Sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri

Siverek-Adıyaman karayolunun 6. kilometresinde bulunan tesisin temeli 5 yıl önce atıldı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında ise tamamen ücretsiz hale getirildi. O günden bu yana bölge halkı ve yolu kullanan sürücüler için adeta uğrak yer konumuna geldi.

Çay ve çorba ikram ediliyor

Tesiste 24 saat boyunca çay ve çorba ikram ediliyor. Konuklar diledikleri gibi masalarına yiyecek alıp kendi evindeymiş gibi rahatlıkla vakit geçiriyor. Yiyecek ve içeceklerin yanı sıra at binme imkânı da sunuluyor. Çocuklar için oluşturulan küçük hayvan alanı sayesinde aileler çocuklarına doğayla iç içe bir deneyim yaşatma fırsatı buluyor.

"Depremden sonra her şeyi ücretsiz yaptım"

Hayırsever Remzi Asal, projenin ilhamını köy kültüründen aldığını belirterek, "Eskiden köylerde bir günlük ikram olurdu, biz bunu kalıcı hale getirdik. Depremden sonra her şeyi ücretsiz yaptım. Burada para kesinlikle geçmiyor. Dolaplarda ne varsa herkes alıp tüketebiliyor. Ben olmasam da insanlar burayı kendi evleri gibi özgürce kullanıyor. Yolda kalanlar için konaklama imkânı da sağlıyoruz" dedi.

"Çay, çorba ve tüm yiyecekler için para alınmıyor"

Tesisten faydalanan Şanlıurfa Gençlik Spor antrenörü Eren Öngör, bisikletli sporcularla sık sık uğradıklarını belirterek, "Nemrut Dağı’na ya da Adıyaman’a giderken mutlaka buraya uğruyoruz. Çay, çorba ve tüm yiyecekler ücretsiz. Böyle bir yeri Türkiye’nin başka hiçbir yerinde görmedim. Siverek halkının bu projeyle gurur duyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kültürel bir buluşma noktası haline geldi

Deprem döneminde tesisi keşfeden Muhsin Bilgen ise buranın yalnızca dinlenme değil, aynı zamanda kültürel bir buluşma noktası haline geldiğini belirtti.

Bilgen, "Tahta tabelalardaki özlü sözlerden sohbetlere kadar burası insana huzur veriyor. Ücretsiz ikramların yanı sıra, konaklama imkânı da var. İlerleyen dönemde buraya kitaplı bir kafe projesi de eklenirse çok daha değerli bir yer olacak. Haftada bir mutlaka uğruyorum ve herkese de tavsiye ediyorum" ifadelerine yer verdi.

