Bu yıl ilk kez hazırlandı: MEB'den ebeveynler için LGS tercih kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, yarın açıklanması beklenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının ardından başlayacak tercih sürecinde bu yıl ilk kez ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu" hazırlandı.

Ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik 2 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları, yarın açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, LGS tercih sürecindeki hazırlıklara bir yenisini daha ekleyerek, ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu"nu internet sitesinden yayımladı. Kılavuza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kılavuzda, tercih süreci, lise türleri, nakil işlemleri ve yerleştirmelere ilişkin bilgiler ile sıkça sorulan sorular ve öneriler gibi detaylı konu başlıkları yer alıyor. Aynı zamanda tercih kontrol listesi, okul türleri ve yerleştirme detaylarına da kılavuzdan ulaşılabiliyor.

Fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi gibi okul türlerine ilişkin kapsamlı bilgilerin yer aldığı kılavuzda, tercih kontrol listesine de yer verildi.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek.

Yerleştirmelere ilişkin bilgiler yer alıyor

Liselere yerleştirmeler, yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere 3 şekilde yapılacak.

Yerel yerleştirmede, öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.

Yerel yerleştirmelerden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk, " kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları, mavi renk, "komşu kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları, kırmızı renk "diğer" ise öğrenci için bunların dışında kalan okulları belirtiyor olacak.

Öğrenciler, ilk olarak "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Merkezi yerleştirmede, merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına ve puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacak. LGS puanıyla öğrenci alan Türkiye genelindeki okullar tercih edilebilecek.

Pansiyonlu okullar için tercih yapmak ise isteğe bağlı olacak.

"Ben olamadım, o olsun anlayışını kullanmayın"

Kılavuzda, tercih döneminde velilere yönelik şu öneriler yer aldı:

"Bu süreçte çocuğunuza yönelik bilgilendirici ve rehberlik edici bir tutum sergileyin.Her çocuk biricik ve kendine özeldir. Önemli olan çocuğa destek olup kendini keşfetmesine yardımcı olmaktır. Çocuğunuzun hayallerini dinlemek, gitmek istediği okul ve gelecekte seçeceği meslek hakkında size ipuçları verebilir. Çocuğunuzun ilgi alanlarını ve yeteneklerini desteklemek için onlara fırsatlar sunabilirsiniz. Çocuklarınızın tercih edecekleri okulların yurt, konaklama, ulaşım, beslenme gibi imkanları hakkında okul web sitelerinden araştırma yapabilirsiniz.

Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi gelişim sürecini dikkate alarak değerlendirebilirsiniz. Tercih döneminde baskıcı ve karar verici tutum yerine bilgilendirici ve rehberlik edici bir tutum sergileyebilirsiniz. 'Ben olamadım, o olsun' anlayışı yerine çocuğunuzun istek ve hayallerinin sizinkinden farklı olabileceği bilinciyle yaklaşabilirsiniz."

Tercih danışmanlığı hizmeti başlıyor

MEB, öğrencilere liselere yerleştirme sürecinde destek olmak amacıyla rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla verilecek "tercih danışmanlığı" hizmetinin de hazırlıklarını tamamladı.

Bu kapsamda, tüm illerde görev yapan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar, tercih sürecinde, öğrencilerin bir üst eğitim programına yerleşmesi amacıyla tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Tercih danışmanlığı birimleri, eğitim kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde kurulacak.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla LGS tercih dönemi için Türkiye genelinde yaklaşık 19 bin tercih danışmanlığı birimi kuruldu. Bu birimlerden 1 milyon öğrencinin ve velinin yararlanması bekleniyor.

Ayrıca tercih danışmanlığı sürecinde görevli rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar, öğrenciler ve veliler, bakanlığın internet sitesinden güvenilir ve güncel bilgilere ulaşabilecek.

Tercih danışmanlığı sürecinde, öğrencilerin kendini tanıması, fırsatları değerlendirmesi, sorumluluk alarak karar vermesi, çok yönlü gelişiminin desteklenmesi ve toplum için sağlıklı bir birey olarak yaşamını sürdürmesi konularında öğrencilere ve ebeveynlere kılavuzluk edilecek.