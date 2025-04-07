Bu yılın ilk yavru Van kedileri dünyaya geldi

Cana yakınlığı, beyaz ve ipeksi tüyleri, aslanı andıran yürüyüşü, tilkiye benzeyen kabarık kuyruğu, farklı göz renkleri ve suya olan düşkünlüğüyle Van'ın en özel simgelerinden biri olan kedilerin 2025 yılındaki ilk yavruları dünyaya gözlerini açtı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde kentin önemli değerlerinden Van kedisinin neslinin korunması ve orijinal formuna yakın hayvan sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya gazetecilere, merkezlerinde özenle baktıkları gebe kedilerin doğum yapmaya başladığını söyledi.

Bu yılın ilk yavrularını almaya başladıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Şu an 11 Van kedisi 37 yavru dünyaya getirdi. Doğumlar yıl boyu üç parti şeklinde gerçekleşiyor. İlk parti doğumlarının yüzde 50'si tamamlandı. Yıl sonuna kadar daha fazla yavru elde etmeyi planlıyoruz. İhtiyaç fazlası yavruları sahiplendireceğiz. Bu yıl yaklaşık 100 yavruyu sahiplendirmeyi planlıyoruz. Yavruların bakımını özenle yapıyoruz. Bakımlarıyla ilgilenen arkadaşlarımızın tamamının tecrübesi bulunuyor. Yavru kedilerin enfeksiyon kapmaması, kayıpların yaşanmaması için elimizden gelen hassasiyeti gösteriyoruz."

Van kedilerinin gözleri neden farklı renkte olur?

Van kedilerinin gözlerinin farklı renkli olmasının nedeni heterokromi adı verilen genetik bir durumdur. Heterokromi, gözlerdeki iris pigmentinin farklı oranlarda dağılmasıyla ortaya çıkar. Bu durum bazı hayvanlarda (ve insanlarda) doğuştan olabilir.

Van kedilerinde bu özellik çok yaygındır çünkü bu cinsin genetik yapısında beyaz tüy geni ve renk pigmentlerinin dağılımını etkileyen genetik varyasyonlar vardır. Genellikle bir gözleri mavi, diğer gözleri ise kehribar (sarımsı-yeşil) renktedir.

Kısaca nedenleri:

Genetik miras: Van kedilerine özgü genetik yapı.

Pigment eksikliği: Mavi gözlü tarafta pigment daha az olduğu için renk oluşmaz, bu yüzden mavi görünür.

Heterokromi: Gözlerin farklı renklerde olmasına neden olan durum.