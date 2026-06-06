Buca Belediye Başkanı Görkem Duman dahil 42 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 1 Haziran Pazartesi günü gözaltına alınan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 54 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden Belediye Başkanı Duman'ın da yer aldığı 51 şüpheli tutuklama, 3'ü adli kontrol şartı talebiyle 54 şüphelinin tamamı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Aralarında Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da yer aldığı 42 kişi tutuklandı.

Bankamatik memuru iddiası

Cumhuriyet savcısı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen sevk yazısında bir kısım imar işlerinde rüşvet alınıp verildiği, belediyenin ve kamunun kaynaklarının kişilerin otel/konaklama, seyahat, gibi özel şahsi harcamalarında kullanıldığı iddia edildi.

Buca Belediyesi'nde "bankamatik memuru" olarak tabir edilen çalışanların bulunduğu, bu çalışanların fiilen belediyede çalışmadıkları ancak çalışmış gibi her ay düzenli gelir elde ettikleri ileri sürülen sevk yazısında şüphelilerin bu eylemleri suç örgütü kapsamında işledikleri hususunda kuvvetli suç şüphelinin varlığının bulunması üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği ve operasyonun gerçekleştirildiği aktarıldı.

Yöneltilen suçlamalar

Önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç “Rüşvet alma” ve “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “Zimmet” ve “Rüşvet alma”, Belediye Başkanı Görkem Duman’ın "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", “Rüşvet almak” ve “Zimmet” suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Rüşvet, usulsüzlük ve bankamatik memur iddiaları

Belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik çevresini kapsayan soruşturma dosyasında usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığı kat ve daire artışları, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde rüşvet, belediye iştirak kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, "bankamatik memur" sistemi, doğrudan temin ve ihale usulsüzlüklerine ilişkin iddiaların yer aldığı belirtilmişti.

Bazı müteahhitlerin belediye görevlilerine ödeme yapmak için kendi aralarında özel yöntemler kullandığı, inşaat firmalarının projelerindeki aykırılıkların gözardı edilmesi için belediye personeline rüşvet verdiği, ödeme trafiğinin "sorun çözme/erteleme" anlamında bazı çevrelerde "sabun" adıyla anıldığı öne sürülmüştü.