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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, görevden uzaklaştırıldı

İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Haber Merkezi
İHA
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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, görevden uzaklaştırıldı
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İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/114123 sayılı dosyasında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, zimmet" suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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