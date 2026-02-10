Buca Belediyesi'ndeki işçi eylemi sona erdi

Buca Belediyesi'ndeki işçiler, geçmiş ve mevcuttaki yan haklarını 40 gün geçmesine rağmen almadıkları için dün başladıkları eylemi sonlandırdı.

DİSK Genel-İş 6 No'lu Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan görüşmeler neticesinde süreçle ilgili muhatap olduğumuz kurumlar tarafından üyelerimizin alacağı iwallet kartları, kasım maaşından kalan yan haklar ve mesailerinizin tamamı saat 17.00'ye kadar hesaplarınızda olacağının garantisi alınmıştır. Bu nedenle bugün sabah itibariyle bütün üyelerimiz kendi iş yerlerinde işbaşı yapacaklardır. Buca Belediyesi'nde çalışan üyelerimizin, geldiğimiz günden beri alacağı olan bütün hakları bugün itibariyle ödenmiş olacak ve geriye dönük hiçbir alacağı kalmayacaktır" denildi.