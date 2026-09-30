Buca Belediyesi'ne 150 milyon TL'lik haciz işlemi başlatıldı

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İzmir'de, Buca Belediyesi tarafından bir firmadan iş makineleri, binek araçlar, çöp kamyonları ve ekskavatörlerin kiralanmasına ilişkin sözleşmeden kaynaklanan ve 2024-2025 döneminden kalan 150 milyon TL'lik borç nedeniyle haciz geldi.

Alacaklı polisle belediyeye geldi

Alacaklı firmanın avukatı Ümmü Gökçe Aydoğdu, polis eşliğinde 5’inci İcra Müdürlüğü ekipleriyle, saat 11:30 sıralarında Buca Belediyesi'ne geldi.

Odalardaki eşyalar haczedilecek

Belediye başkanı, başkan vekilleri ve başkan yardımcılarının odalarındaki eşyaların haczedileceği öğrenildi.

Belediye binasındaki işlemler sürüyor.