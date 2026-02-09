Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama

Mevzuata aykırı yapı ve planların usulüne uygunmuş gibi gösterilerek ruhsat alındığı ve haksız kazanç elde edildiği suçlamasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B., belediye memuru C.B., belediye büro işçileri C.Ş. ve G.P., belediyede görevli mühendis M.G. ile yapı denetim firması sahibi C.S. ve firma çalışanı S.K. tutuklanırken, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.