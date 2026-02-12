Buca Belediyesi’ne yönelik soruşturma: 7 kişi daha tutuklandı

İzmir’de Buca Belediyesine yönelik yürütülen “rüşvet” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 7 kişi, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını değerlendiren nöbetçi hakimlik, 7 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Kararın ardından şüpheliler cezaevine gönderilirken, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14’e çıktı.

Ne olmuştu?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belediyede "rüşvet" karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdıkları ve menfaat temin ettikleri iddiasıyla 28 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

5 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 26'sı gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 kişiden 7'si tutuklanmış, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Biri yurt dışında bulunduğu belirlenen 2 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.