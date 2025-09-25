  1. Ekonomim
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) Cuma günü yapılması planlanan 6 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO 6 seferini iptal etti
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Aynı nedenle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi ile saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de iptal edildi.

