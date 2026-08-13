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BUDO seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi
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BUDO seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
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BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 17.30 ve 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 17.45 ve 20.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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