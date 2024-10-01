  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. BUDO seferlerine olumsuz hava engeli: Seferler iptal edildi
Takip Et

BUDO seferlerine olumsuz hava engeli: Seferler iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BUDO seferlerine olumsuz hava engeli: Seferler iptal edildi
Takip Et

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden 8'i olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasına yeni sistem geliyor: İşte detaylar...Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasına yeni sistem geliyor: İşte detaylar...Ekonomi
1 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...1 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Sıcaklıklar birden düşecek, yağış gelecek: Meteorolojiden 20 il için sarı kodlu uyarı...Sıcaklıklar birden düşecek, yağış gelecek: Meteorolojiden 20 il için sarı kodlu uyarı...Gündem
Akaryakıt fiyatları artıyor, sürücüler çare arıyor: İşte en az yakıt harcayan otomobil modelleri...Akaryakıt fiyatları artıyor, sürücüler çare arıyor: İşte en az yakıt harcayan otomobil modelleri...Ekonomi

 

Gündem
İddia: Narin cinayeti, iki Bakan arasında gerilime yol açtı!
İddia: Narin cinayeti, iki Bakan arasında gerilime yol açtı!
Narin'in babasından yeni açıklama: İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti
Narin'in babasından yeni açıklama: İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti
AK Parti sahaya indi, Türkiye’nin röntgenini çekti! Rapor Erdoğan'a sunulacak
AK Parti sahaya indi, Türkiye’nin röntgenini çekti! Rapor Erdoğan'a sunulacak
Silahlı saldırıya uğraşmıştı: Serhat Akın yorumculuğu bırakacak mı?
Silahlı saldırıya uğraşmıştı: Serhat Akın yorumculuğu bırakacak mı?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı bugün başlıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı bugün başlıyor
Bingöl sabaha karşı sallandı
Bingöl sabaha karşı sallandı