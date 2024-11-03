BUDO seferlerine olumsuz hava engeli: Seferler iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinin bazılarının olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.