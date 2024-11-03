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BUDO seferlerine olumsuz hava engeli: Seferler iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinin bazılarının olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Haber Merkezi
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BUDO seferlerine olumsuz hava engeli: Seferler iptal edildi
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Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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