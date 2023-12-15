  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. BUDO seferlerine rüzgar engeli
Takip Et

BUDO seferlerine rüzgar engeli

Gerçekleştirilmesi beklenen Bursa Deniz Otobüsü seferlerinin 4'ü rüzgar sebebiyle iptal edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BUDO seferlerine rüzgar engeli
Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işlettiği deniz otobüsü seferlerinden 4'ü, kuvvetli rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İstanbullular dikkat: Vali saat verdi, kuvvetli olacakİstanbullular dikkat: Vali saat verdi, kuvvetli olacakGündem

 