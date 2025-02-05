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BUDO yetkilileri bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesini etkisi altına alacak kar yağışı ve elverişsiz hava şartları sebebiyle, BUDO yetkilileri bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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BUDO yetkilileri bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak kar yağışı ve olumsuz hava koşulları uyarısının ardından, BUDO yetkilileri bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde;
"16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19. 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"

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