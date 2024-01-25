  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. BUDO'nun 7 seferi iptal edildi
Takip Et

BUDO'nun 7 seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin seferleri, olumsuz hava koşullarından dolayı yapılamıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BUDO'nun 7 seferi iptal edildi
Takip Et

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle, saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de gerçekleştirilemedi.

Meteoroloji saat verdi, yoğun kar yağışı geliyor: İstanbul'a ne zaman yağacak?Meteoroloji saat verdi, yoğun kar yağışı geliyor: İstanbul'a ne zaman yağacak?Gündem

 