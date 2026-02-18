  1. Ekonomim
BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) İstanbul, Yalova Armutlu ve Bursa arasında yapılması planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun 8 seferi iptal edildi
BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)– İstanbul (Kabataş),09.30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Kabataş) Armutlu (İhlas), 13.00 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya)seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

