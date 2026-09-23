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BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları deniz ulaşımını vurdu. Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 8 seferi iptal edildi.

Haber Merkezi
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BUDO'nun 8 seferi iptal edildi
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Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava şartları deniz ulaşımını etkiledi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün gerçekleşecek 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şu şekilde:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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