  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. BUDO'nun 8 seferi iptal edildi
Takip Et

BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
BUDO'nun 8 seferi iptal edildi
Takip Et

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) gerçekleştirilmesi planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş)- Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa(Mudanya)- İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ile 13.00'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 29 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 29 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteorolojiden 14 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte il il sıcaklık tahminleri...Meteorolojiden 14 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte il il sıcaklık tahminleri...Gündem
Altında düşüş baskısı sürüyor: İşte 29 Eylül 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında düşüş baskısı sürüyor: İşte 29 Eylül 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans
Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Eylül 2026 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Eylül 2026 dolar - Euro fiyatları)Finans