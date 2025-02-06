BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri, bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurduğu üzere, Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler; "07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)" şeklinde sıralandı.