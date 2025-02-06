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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri, bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurduğu üzere, Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler; "07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)" şeklinde sıralandı.

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