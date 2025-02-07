  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Takip Et

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurduğu üzere, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Takip Et

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler; "07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)" şeklinde sıralandı.

Gündem
Türkiye’nin yargı reformu stratejisi
Türkiye’nin yargı reformu stratejisi
Türkiye 10 yılda 3,4 yaş aldı
Türkiye 10 yılda 3,4 yaş aldı
İstanbul'da kar alarmı: Araçlar yolda kaldı
İstanbul'da kar alarmı: Araçlar yolda kaldı
AK Parti'den Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı
AK Parti'den Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı
Baykar'dan deprem bölgesine 5 milyar liralık destek
Baykar'dan deprem bölgesine 5 milyar liralık destek
Özgür Özel Kahramanmaraş'ta: Adaletin bugünkü iktidarla sağlanma olanağını görmüyorum
Özgür Özel Kahramanmaraş'ta: Adaletin bugünkü iktidarla sağlanma olanağını görmüyorum