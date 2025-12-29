  1. Ekonomim
  3. BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 8 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı nedenle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun 07.00 ve 08.00'deki 2 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

