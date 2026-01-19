BUDO'ya kar engeli: Seferler iptal edildi
BUDO, bugün yapılması planlanan sekiz feribot seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 19 Ocak Pazartesi günü (bugün) gerçekleştireceği 8 sefer iptal edildi.
BUDO, sefer iptallerine ilişkin resmi internet sitesinden duyuru yayımladı.
Duyuruda, sabah 07:00'den itbaren yapılması planlalan sekiz seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği ifade edildi.
İptal edilen seferler ve detayları şöyle:
• 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi
• 08:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi
• 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
• 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi
• 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi
• 11:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) seferi
• 11:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi
• 13:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi