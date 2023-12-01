Buğra Gökce İBB'den istifa etti... Gerekçe 'İzmir' adaylığı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa süreci bugün sona eriyor. Kamuda görev yapan isimlerin bugün saat 17.00’ye kadar görevlerinden istifa etmesi gerekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, bugün istifasını sunarak görevinden ayrıldı. Gökce'nin CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için başvuruda bulunacacağı belirtildi.

Gökce’nin hafta başında İzmir’e giderek CHP İl Başkanlığı’na adaylık dosyasını sunması bekleniyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Buğra Gökce'nin açıklamaları şöyle:

"Dünyanın en köklü siyasi partilerinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi bir çift mavi gözün sonsuzluğunda yol almaktır. 81 il 922 ilçede bu yolun her sokağı bir “baba evine” çıkar. Bu evin kapısını açan, ocağını tüttüren, ışığını bir gün olsun kapatmayan Cumhuriyet Halk Partisi’nin her üyesine cumhuriyetin yetiştirdiği bir yurttaş olarak minnet borçluyum. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında CHP’nin ilk Genel Başkanı olan Sn. Özgür Özel liderliğinde «yüzyılın değişimi» ve «iktidar» hedefine katkı sunmak, bu büyük yolculuğun bir neferi olmak için görevimden istifa ediyorum.

Dünyanın en köklü siyasi partilerinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi bir çift mavi gözün sonsuzluğunda yol almaktır.



81 il 922 ilçede bu yolun her sokağı bir “baba evine” çıkar. Bu evin kapısını açan, ocağını tüttüren, ışığını bir gün olsun kapatmayan Cumhuriyet Halk… pic.twitter.com/xbTUJ0qh3p — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) December 1, 2023

Cumhuriyetin mirası Çankaya ve ailemin evi, kalbimin mücevheri İzmir’den sonra iki kıtanın birleştiği benzersiz İstanbul’da, 16 milyon insanımıza 16 ay hizmet etme fırsatı veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu’na, İstanbul’a ilk geldiğim günden bugüne kadar benzerine az rastlanan bir çalışkanlık, fedakârlık, heyecan ve enerjiyle her şey güzel olsun diye gecesini gündüzüne katan tüm çalışma arkadaşlarıma, Bu süreçte bizlere yorumlarıyla, önerileriyle her zaman güç veren İstanbullulara ve sizlere kalpten teşekkür ederim.

Şimdi zaman yeni bir yolculuğa başlama zamanı! İzmir’den İstanbul’a giderken kulaklarımda Zeki Müren’in benzersiz sesiyle söylediği bir şarkının iki cümlesi vardı: “Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak.” 30 yıllık bürokrasi, yerel yönetimler ve halkımıza hizmet yolculuğuma bir istifa dilekçesi ile son verirken, yeni bir yolculuğa da ilk adımlarımı atıyorum.

Tarihi neredeyse medeniyet tarihi ile başlayan; işgali ile Kurtuluş Savaşı’nı başlatan, kurtuluşuyla Kurtuluş Savaşı’nı bitiren güzel İzmir’imizin, tarihi, kültürel, ekolojik varlıklarını koruyarak Cumhuriyetin ikinci yüzyılında hak ettiği konuma erişmesini sağlamak,

30 yıla yaklaşan yerel yönetim tecrübemle katılımcılık, şeffaflık, sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde 21'inci yüzyılın bizlere sunduğu fırsatları kullanarak, İzmir’imizin Akdeniz - Ege bölgesinin merkez üssü, Türkiye'nin parlayan yıldızı haline gelmesi için çalışmak,

Bilhassa kimsesizlerin kimsesi, tüm dezavantajlı grupların yanındaki şefkat eli olan sosyal belediyecilik anlayışını kökleştirmek,

Kaybedecek tek bir saniyemizin olmadığını bilerek, İzmirlilerin yüzü gülsün, İzmir daha güzel olsun diye durmadan, dinlenmeden çalışan dinamik bir İzmir Büyükşehir Belediyesi için, Yol arkadaşlarım, dostlarım, sevgili İzmirlilerle birlikte yeni bir yola çıkıyoruz. Güneş ufuktan şimdi doğar, Yürüyelim arkadaşlar!"