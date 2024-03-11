Bugün Kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir defa yapılıyor. Ancak teamül haline gelen bu uygulama gündemin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebiliyor. Son Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta yapılmıştı. Bugün Kabine toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki toplantının önümüzdeki hafta 18 Mart pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Kabine gündeminde neler var?

Resmi bir gündem açıklanmamasına karşın bir sonraki Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesini 31 Mart yerel seçim faaliyetlerinin oluşturması bekleniyor. Ayrıca 8. Yargı Paketi, Torba yasa ve Aile ve Gençlik Fonu gibi konuların bir sonraki Kabine'nin gündeminde yer alması bekleniyor.