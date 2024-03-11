Bugün (11 Mart) teravih namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa teravih vakitleri

Bazı iller için teravih vakitleri



İstanbul

Teravih: 20:33

Ankara

Teravih: 20:16

İzmir

Teravih: 20:38

Adana

Teravih: 20:03

Bursa

Teravih: 20:31

Tüm iller için teravih vakitleri

Teravih nedir?

Teravihin vakti, yatsı namazından sonradır. Vitir namazı teravihten önce de kılınabilir, sonra da...

Teravih namazının, gecenin üçte birine yahut gece yarısına kadar tehir edilmesi müstehabtır. Hatta (gece yarısından) sonraya bırakılması dahi mekruh olmaz, (İleri sürülen görüşlerin) doğrusu budur.

Teravih yirmi rek'at olup on selâmla (kılınır). Her dört rek'at arasında (dört rek'at kılacak) kadar oturmak, aynı şekilde beşinci teravih (selâmın)dan ve vitir namazından sonra da (bir bu kadar) oturmak müstehabtır.

Ay içerisinde, teravih namazlarında Kur'ân-ı Kerîm'i bir kere hatmetmek sünnettir. (Konuyla ilgili öne sürülen görüşlerin) doğrusu da budur. Hatim insanların usanmalarına sebep olduğu takdirde, Kur'ân-ı Kerîm'den onların usanmayacağı kadarını okumalıdır. Tercih edilen görüş de budur.

Teravih namazının her teşehhüdünde Peygamberimiz (aleyhis-salâtü ves-selam)'e, insanlar usansalar bile, salevât getirmeyi ihmal etmemelidir. Aynı şekilde (teşehhüdlerden) sonra "sübhaneke" duasını, rükû ve secdelerdeki tesbihatı da terketmemelidir. Cemaatin usanması halinde (teşehhüdlerde okunan salevâtlardan sonraki, "Rabbena âtina" ve "Rabbenağfirlî" gibi) dualar okunmayabilir. Teravih namazı kaçırıldığı takdirde, ne tek başına ve ne de cemaatle kaza edilmez.



Teravih namazı kaç rekat?

Teravih namazı, Ramazan ayında Müslümanların kıldığı özel bir ibadettir. Bu namaz, yatsı namazının ardından kılınır ve geceleri Ramazan boyunca devam eder. Teravih namazı, toplu halde camide kılınabileceği gibi, bireysel olarak da kılınabilir. İslam alimlerine göre teravih namazının kılınış şekli ve rekat sayısı mezheplere göre farklılık gösterebilir. Hanefi mezhebine göre 20 rekat olarak kılınırken, Şafii mezhebinde 20 rekatın yanı sıra daha az rekatla kılınması da kabul edilebilir. Teravih namazı, Ramazan ayının manevi atmosferini artırır ve Müslümanlar için önemli bir ibadettir.