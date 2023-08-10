Bugün 5 vatan evladı şehit düştü

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucunda Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve Uzman Çavuş Kemal Özek şehit oldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale, Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ da kurtarılamayarak şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.