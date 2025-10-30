  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bugün başladı: Türkler artık vize almak zorunda
Takip Et

Bugün başladı: Türkler artık vize almak zorunda

Son dönemde ülkedeki artan gerginlikler nedeniyle Karadağ, Türklere yönelik vizesiz seyahat uygulamasını kaldırdı ve bugünden itibaren vize zorunluluğu getirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bugün başladı: Türkler artık vize almak zorunda
Takip Et

Karadağ'da son bir haftadır gerginlik devam ederken bugün yeni bir dönem başladı.

Türkiye'nin Karadağ Büyükelçiliği tarafından X'te yapılan resmi açıklamada bugünden itibaren Karadağ'a gidecek Türk vatandaşlarına vize uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada, Karadağ'ın Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasını kaldırdığı belirtilirken, "Karadağ Dışişleri Bakanı'ndan aldığımız bilgiye göre bordo pasaporta sahip Türk vatandaşları 30 Ekim'den itibaren Karadağ'a giderken vize almak zorunda kalacak" ifadesi kullanıldı.

Seyahat öncesinde vizenin Ankara ya da İstanbul'daki Karadağ diplomatik temsilciliklerinden alınabileceği kaydedilirken Avustralya, ABD, Kanada, İrlanda Birleşik Krallık ve Şengen üyesi ülkelerde oturum izni olanların ise vizesiz Karadağ'a gidebileceği belirtildi.

Ne olmuştu?

Karadağ medyasında Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, X hesabından yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Gündem
Çanakkale Boğazı’ndan geçen kuru yük gemisi arıza yaptı
Çanakkale Boğazı’ndan geçen kuru yük gemisi arıza yaptı
İddia: Muhittin Böcek etkin pişmanlık için başvurdu
İddia: Muhittin Böcek etkin pişmanlık için başvurdu
Türkiye-Almanya ilişkileri | Erdoğan-Merz görüşmesinde hangi konular öne çıkacak?
Türkiye-Almanya ilişkileri | Erdoğan-Merz görüşmesinde hangi konular öne çıkacak?
Beştepe'deki resepsiyona katılmaması 'kriz' iddialarına neden oldu: Bahçeli'den Erdoğan'a özel '29 Ekim' hediyesi
Bahçeli'den Erdoğan'a özel '29 Ekim' hediyesi
Gebze'de çöken binada enkazdaki anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Gebze'de çöken binada enkazdaki çiftin de cansız bedenlerine ulaşıldı
Serbest bırakılan İBB itirafçısı Adem Soytekin'e yeniden tutuklandı
Serbest bırakılan İBB itirafçısı Adem Soytekin'e yeniden tutuklandı