Bugün başladı: Türkler artık vize almak zorunda

Karadağ'da son bir haftadır gerginlik devam ederken bugün yeni bir dönem başladı.

Türkiye'nin Karadağ Büyükelçiliği tarafından X'te yapılan resmi açıklamada bugünden itibaren Karadağ'a gidecek Türk vatandaşlarına vize uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada, Karadağ'ın Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasını kaldırdığı belirtilirken, "Karadağ Dışişleri Bakanı'ndan aldığımız bilgiye göre bordo pasaporta sahip Türk vatandaşları 30 Ekim'den itibaren Karadağ'a giderken vize almak zorunda kalacak" ifadesi kullanıldı.

Seyahat öncesinde vizenin Ankara ya da İstanbul'daki Karadağ diplomatik temsilciliklerinden alınabileceği kaydedilirken Avustralya, ABD, Kanada, İrlanda Birleşik Krallık ve Şengen üyesi ülkelerde oturum izni olanların ise vizesiz Karadağ'a gidebileceği belirtildi.

Ne olmuştu?

Karadağ medyasında Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, X hesabından yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.