Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 23 Şubat cuma namazı vakitleri

Cuma namazı nedir?

Cuma namazı, İslam dininde cuma günü öğle vakti cemaatle kılınması farz olan iki rekatlık bir namazdır. Cuma, Müslümanlarca önemli bir toplanma günüdür. Bu günde Müslümanlar camilerde toplanırlar, okunan hutbeleri dinlerler dinlerler ve birlikte cuma namazını kılarlar. Sonra da birbirlerini görürler veya günlük işlerine yönelirler.

Cuma namazının beş vakit namazdan farklı olarak mutlaka cemaatle kılınması gerekir. Kur'an'ın Cuma Sûresi'nin 9. âyeti bu namazla ilgilidir. Cuma namazı erkeklere olduğu gibi kadınlara da meşrulaştırılmıştır. Ancak meşrû mazeretler sebebiyle erkeklere olduğu gibi kadınlara da Cuma namazlarına katılmama ruhsatı verilmiştir. Cuma namazının kadınlar için görev olmaktan çıkarıldığına ilişkin bir tek sahih hadis yoktur.

23 Şubat cuma namazı vakitleri

Adana: 12:59

Adıyaman: 12:47

Afyonkarahisar: 13:18

Ağrı: 12:28

Aksaray: 13:04

Amasya: 12:57

Ankara: 13:09

Antalya: 13:18

Ardahan: 12:30

Artvin: 12:33

Aydın: 13:29

Balıkesir: 13:29

Bartın: 13:11

Batman: 12:36

Bayburt: 12:40

Bilecik: 13:21

Bingöl: 12:38

Bitlis: 12:32

Bolu: 13:14

Burdur: 13:19

Bursa: 13:24

Çanakkale: 13:35

Çankırı: 13:06

Çorum: 13:01

Denizli: 13:24

Diyarbakır: 12:40

Düzce: 13:16

Edirne: 13:34

Elazığ: 12:44

Erzincan: 12:43

Erzurum: 12:35

Eskişehir: 13:18

Gaziantep: 12:51

Giresun: 12:47

Gümüşhane: 12:43

Hakkâri: 12:26

Hatay: 12:56

Iğdır: 12:24

Isparta: 13:18

İstanbul: 13:25

İzmir: 13:32

Kahramanmaraş: 12:53

Karabük: 13:10

Karaman: 13:08

Kars: 12:28

Kastamonu: 13:05

Kayseri: 12:59

Kilis: 12:52

Kırıkkale: 13:06

Kırklareli: 13:32

Kırşehir: 13:04

Kocaeli: 13:21

Konya: 13:10

Kütahya: 13:21

Malatya: 12:47

Manisa: 13:31

Mardin: 12:38

Mersin: 13:02

Muğla: 13:27

Muş: 12:35

Nevşehir: 13:02

Niğde: 13:02

Ordu: 12:49

Osmaniye: 12:55

Rize: 12:38

Sakarya: 13:19

Samsun: 12:55

Şanlıurfa: 12:45

Siirt: 12:33

Sinop: 13:00

Sivas: 12:52

Şırnak: 12:31

Tekirdağ: 13:30

Tokat: 12:54

Trabzon: 12:42

Tunceli: 12:42

Uşak: 13:23

Van: 12:27

Yalova: 13:23

Yozgat: 13:01

Zonguldak: 13:13