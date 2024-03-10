Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 10 Mart 2024 pazar TV yayın akışı listesi!
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 10 Mart pazar TV yayın akışı...
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Kanal D yayın akışı 10 Mart 2024
- 06:15 Yabancı Damat
- 08:30 Konuştukça
- 09:30 Set Ekstra
- 09:45 Magazin D Pazar
- 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
- 13:45 Arda ile Omuz Omuza
- 14:45 Taş Kağıt Makas
- 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Yargı
- 00:15 Taş Kağıt Makas
- 02:30 Poyraz Karayel
- 03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
- 06:00 5N1K
TRT 1 yayın akışı 10 Mart 2024
- 05.48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05.50 Bir Sevdadır
- 08.50 Kül Masalı
- 11.45 Enine Boyuna
- 13.00 Biraz Kül Biraz Duman
- 14.05 Kara Ağaç Destanı
- 17.15 Kod Adı Kırlangıç
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Teşkilat
- 23.55 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
- 01.30 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 04.15 Sahur Bereketi
- 05.55 Kapanış
TV8 yayın akışı 10 Mart 2024
- 08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
- 09:00 Kırmızı Oda
- 10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
- 14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm
- 16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm
- 20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
- 00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan
- 02:15 %100 Futbol
- 03:00 Son Karar
- 04:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan
- 05:30 Gazete Magazin
NOW yayın akışı 10 Mart 2024
- 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11.15 Ekonomi Arası
- 11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 12.45 Korkma Ben Yanındayım
- 15.15 Yabani
- 16.30 Korkma Ben Yanındayım
- 19.00 Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
- 20.00 Kirli Sepeti
- 00.15 Kızıl Goncalar
- 03.00 Bay Yanlış
- 04.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
- 06.00 İnadına Aşk
SHOW yayın akışı 10 Mart 2024
- 08:00 Cımbız Ali
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Şabaniye
- 15:15 Bahar
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Kapıcılar Kralı
- 21:45 Üç Kağıtçı
- 23:30 Bahar
- 02:30 Kızılcık Şerbeti
ATV yayın akışı 10 Mart 2024
- 06: 30 Kuruluş Osman
- 07: 30 ATV'de Hafta Sonu
- 10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11: 30 Dizi TV
- 12: 30 Aldatmak
- 15: 50 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 19: 00 ATV Ana Haber
- 20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 00: 20 Kardeşlerim
- 02: 43 Hikayelerle 40 Hadis - 1. Bölüm
- 02: 45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
- 05: 58 Hikayelerle 40 Hadis - 2. Bölüm
STAR TV yayın akışı 10 Mart 2024
- 08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
- 09:00 Yalı Çapkını
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:10 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2/Özel Bölüm
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2/Yeni Bölüm
- 23:59 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
- 02:00 Ömer
- 04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
- 06:00 Söz