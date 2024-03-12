Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Mart 2024 salı TV yayın akışı listesi
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 12 Mart salı TV yayın akışı...
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Kanal D yayın akışı 12 Mart 2024
- 06:15 Taş Kağıt Makas
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 13:15 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Taş Kağıt Makas
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 2012 (Yabancı Sinema)
- 23:15 Taş Kağıt Makas
- 01:45 Üç Kız Kardeş
- 03:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
- 05:50 Arda'nın Ramazan Mutfağı
TRT1 yayın akışı 12 Mart 2024
- 06:50 Benim Adım Melek
- 09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 18:10 Ramazan Sevinci
- 19:30 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 23:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 01:00 Kara Ağaç Destanı
- 03:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 04:10 Sahur Bereketi
SHOW TV yayın akışı 12 Mart 2024
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Bahar
STAR TV yayın akışı 12 Mart 2024
- 07:00 Erkenci Kuş
- 07:30 Yan Oda
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Yan Oda
- 22:30 Yan Oda
- 00:30 Yan Oda
- 02:30 Güzelliğin Portresi
- 04:30 Aramızda Kalsın
- 05:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
ATV yayın akışı 12 Mart 2024
- 06:28 Hikayelerle 40 Hadis
- 06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
- 06:50 Kuruluş Osman
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 18:45 ATV Ana Haber
- 19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
- 19:58 Hikayelerle 40 Hadis
- 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 00:20 Aldatmak
- 02:43 Hikayelerle 40 Hadis
- 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
NOW yayın akışı 12 Mart 2024
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
- 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
- 13:45 En Hamarat Benim
- 16:30 Yabani
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
- 20:00 Yabani
- 00:15 Korkma Ben Yanındayım
- 02:45 Bay Yanlış
- 04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
TV8 yayın akışı 12 Mart 2024
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Cevap Ver Türkiye
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan